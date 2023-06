Groza, kaj je počel z lastno ženo, dobil je prepoved približevanja

Krški policisti so v petek, 2. junija, posredovali zaradi nasilja v družini na območju Krškega. Zaščitili so žrtev, zbrali obvestila in ugotovili, da je 28-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad zakonsko partnerko.

»Žrtev je pretepal, z njo ponižujoče ravnal, jo žalil in preganjal iz skupnega prebivališča. Izrekli so mu ukrep prepovedi približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njeno življenje, osebno varnost in svobodo,« sporoča javnosti Alenka Drenik s PU Novo mesto in dodaja, da bodo zoper osumljenca na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Dvignil roko nad mamo

Policiste PP Krško pa so v noči na 4. junij poklicali na pomoč tdui iz Senovega, kjernaj bi prišlo do pretepa v zasebnem prostoru. Ugotovili so, da se je 36-letni kršitelj sprl s svojo mamo in jo udaril. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in pridržali. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.