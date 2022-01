Filmski beg: 27-letnik, ki je ilegalno prevažal Nepalce, padel in končal v bolnišnici

Policisti so na območju Policijske uprave Koper so v zadnjem vikendu obravnavali 27 ilegalnih prehodov državne meje. V nedeljo pa so celo lovili vozilo, ki se ni ustavilo in je prevozilo rdečo luč.

Policisti poročajo, da so v petek pri Jelšanah obravnavali dva državljana Turčije, pri Ilirski Bistrici tri državljane Afganistana in dva državljana Turčije, pri Sočergi dva državljana Bangladeša. V soboto so na Rakitovcu tri državljane Pakistana in dva državljana Indije, pri Sočergi pa državljana Pakistana.

Mnogo bolj dramatično pa je opisano nedeljsko dogajanje v Sirčih, ko so obravnavali tri državljane Indije in devet državljanov Nepala. V zadnjem primeru so policisti med Novokračinami in Sušakom v nedeljo popoldan ustavljali vozilo srbske registracije. Voznik, ki ni upošteval znakov policije in ni ustavil je pri begu tudi prevozil rdečo luč. Policisti so mu sledili na cesti proti Ribnici in Divači in ga poskušali ustaviti. Pred Divačo se je vozilo ustavilo, osebe pa so se razbežale. Med begom je voznik, 27-letni državljan Srbije, padel, zdrsnil je po nabrežini in se poškodoval. Odpeljan je bil v SB Izola in ostal v bolnišnici na zdravljenju. Policisti so zatem prijeli še devet državljanov Nepala. Postopki še potekajo.