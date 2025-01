En pijan kot čep, drugi brez izpita v neizpravnem in neregistriranem avtu

Policisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so v ponedeljek na interventno številko 113 prejeli kar 294 klicev, od tega je bilo nujnih primerov 101. Obravnavali so šest prometnih nesreč in nekaj voznikov, ki so kršili prometne predpise.

Napihal 2,3 promila

Med njimi je bil 47-letni državljan Kosova, ki je okrog 21. ure na cesti od Ljubljane proti Novemu mestu nevarno vijugal po cesti ter ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. »Policisti so se takoj odzvali, nevarnega izsledili in ustavili. Ugotovili so, da ima v litru izdihanega zraka kar 1,10 miligrama alkohola, oziroma 2,3 promila,« so sporočili iz PU Novo mesto.

Tujcu, ki je vozil avto z italijanskimi registrskimi oznakami, so preprečili nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje, zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov ga čaka še obisk sodišča.

Brez izpita vozil neizpraven avto

Nekaj ur prej so možje postave na Otočcu med kontrolo prometa ustavili 28-letnika, ki je za volan sedel kljub temu, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. V peugeotu 206 je mladec tudi prevažal več ljudi, kot je dovoljeno, med njimi otroke, ki niso bili ustrezno zavarovani.

Njegov avto je bil neregistriran in nezavarovan ter tehnično neizpraven, za nameček je nanj namestil tablice, ki so pripadale drugemu vozilu. Policisti so avto zasegli, vozniku pa izdali plačilni nalog ter na sodišče naslovili obdolžilni predlog.