Iz trgovine na Jesenicah in v Radovljici sta storilca v ponedeljek odtujila športno opremo in električne naprave manjše vrednosti, v Kranju je bil osumljenec zaloten pri tatvini vrednejšega orodja. Pri dejanju ga je zalotil varnostnik in zadržal do prihoda policije, javljajo iz Policijske uprave Kranj.

