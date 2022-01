Celjski kriminalisti so imeli v prvem mesecu novega leta neverjetno veliko dela s kaznivimi dejanji zoper življenje in telo. Pred 10 dnevi so ovadili 32-letnega tujega državljana, ki je v Celju z nožem zabodel 28-letnika, ki naj bi bil zaposlen pri njem, še vedno iščejo 35-letnika, ki je na novoletni dan v Celju z nožem zabodel tri leta starejšega moškega, s katerim se je sprl ob sprehajalni poti. Tri dni pozneje je 64-letni stanovalec preboldskega doma za upokojence z nožem poškodoval 71-letnega sostanovalca. Šestega januarja se je prav tako v Preboldu zgodil poskus uboja v sporu več oseb, k...