Ob 9.02 je na regionalni cesti Drtija–Izlake pri naselju Mlinše v občini Zagorje ob Savi drevo padlo na osebno vozilo.

Gasilci PGD Mlinše so zavarovali kraj dogodka, razžagali podrto drevo in ga odstranili s cestišča ter nudili pomoč vlečni službi. Reševalci NMP Zagorje so eno poškodovano osebo prepeljali v SB Trbovlje, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.