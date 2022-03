Drama na območju Novega mesta: po pretepu in streljanju je grozila še eksplozija (FOTO)

V Stranski vasi se je v četrtek popoldne odvijala prava drama. Ognjeni zublji so zajeli stanovanjsko hišo, osebno vozilo in tri gospodarske objekte. Še preden je zagorelo in so ob 17.15 uri na pomoč poklicali gasilce, pa so na 113 prejeli klic, da je prišlo v vasi do pretepa in da so odjeknili streli.

Ruperčvrh. FOTO: Bogdan Miklič

»OKC je na kraj takoj napotil policiste, ki so zavarovali območje in vzpostavili javni red in mir. Na kraj so poklicali reševalce, ki so oskrbeli moškega s poškodovano roko in ga odpeljali v bolnišnico. V naselju je prišlo tudi do požara stanovanjske hiše in osebnega avtomobila. Gasilci so na kraju, zavarovali so širše območje in gasijo požar,« so nam pojasnili na PU Novo mesto.

Dodali so, da policisti in kriminalisti izvajajo vse potrebne aktivnosti za zavarovanje sledov in ugotavljanje vseh okoliščin. »Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih pa naj bi prišlo do spora, pretepa in uporabe strelnega orožja med osebami, ki se med sabo poznajo. Ogled požarišča bodo opravili, ko bodo razmere to omogočale.«

Ruperčvrh. FOTO: Bogdan Miklič

Na spletni strani uprave za reševanje so zapisali še, da so pri gašenju požara posredovali gasilci GRC Novo mesto, PGD Stranska vas, Stopiče in Šmihel pri Novem mestu, ki so požar na gospodarskih poslopjih pogasili. Hiše in osebnega vozila niso gasili zaradi nevarnosti eksplozije.

Delavci Komunale Novo mesto so zaradi počenih cevi zaprli glavni vodovodni ventil naselja.