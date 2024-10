Dostavljavec paketov, ki je odprl pošiljko s spolnim pripomočkom, posnel ter javno objavil, obsojen

Dostavljavec paketov za podjetje GLS, ki je leta 2020 odprl pošiljko s spolnim pripomočkom in to posnel, vključno s podatki osebe, ki jo je naročila, je bil na Okrožnem sodišču v Ljubljani obsojen na pogojno zaporno kazen. Kazen so izrekli tudi drugemu, ki je ta posnetek objavil na družbenem omrežju, poroča Dnevnik.

Po poročanju Dnevnika je dostavljavec paketa odpiranje posnel in posnetek poslal drugemu obtožencu, ki ga je javno objavil na družbenem omrežju tiktok. Na posnetku je bilo med drugim mogoče videti ime in priimek, naslov in telefonsko številko oškodovanke, ki bi paket morala prejeti. Ta za posnetek ni vedela do januarja 2022, ko jo je na posnetek nekdo opozoril.

Krivdo priznala

Oba obtoženca sta krivdo priznala. Dostavljavcu je sodišče izreklo pogojno kazen sedem mesecev zapora s triletno preizkusno dobo, avtorju objave pa pogojno kazen šest mesecev zapora z dveletno preizkusno dobo, zaradi posega v oškodovankine osebnostne pravice. Če v času preizkusne dobe ne storita novega kaznivega dejanja, jima bo zaporna kazen oproščena. Plačati bosta morala tudi stroške postopka, piše Dnevnik.