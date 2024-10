Do hiše pristopila neznanca, eden od njiju je zamotil oba oškodovanca

Včeraj, okoli 11. ure so policisti obveščeni o drzni tatvini na območju Polhovega Gradca, do katere je prišlo pred enim tednom, ko sta do stanovanjske hiše pristopila neznanca.

Aleksandra Golec s PU Ljubljana: »Eden od njiju je zamotil oba oškodovanca, drug pa je medtem neopaženo preiskal hišo in iz nje odtujil gotovino. Opis: moški star med 40 in 50 let, visok okoli 170 cm, kratkih temnih las, s kraja se je odpeljal z belim avtom.«

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.