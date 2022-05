Divjak za volanom BMX X6: kap vas bo, ko boste videli, kako hitro je vozil v naselju

Policisti PP Brežice so v Novi vasi pri Mokricah izvajali meritve hitrosti in v naselju, kjer velja omejitev hitrosti 50 km/h, in ujeli voznika, ki je vozil krepko prehitro.

Po meritvah je voznik osebnega avtomobila BMW X6 divjal kar 104 km/h.

Zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 750 evrov in izrekli stransko sankcijo devetih kazenskih točk, poroča PU Novo mesto.