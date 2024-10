Po torkovem streljanju v Maršičih pri Svetem Gregorju, ko je brat s pištolo meril na brata in ga na srečo le lažje ranil v roko, so ribniški policisti v sredo proti večeru obravnavali še umor v Dolenji vasi. V drugem nadstropju tamkajšnjega stanovanjskega bloka, nedaleč od podružnične šole in trgovine na robu naselja, je 49-letni sin Darko z ostrim predmetom, domnevno nožem, v noči na sredo (točen čas smrti bo pokazala obdukcija oziroma preiskava) na krut način umoril svojo 79-letno naglušno mater Terezijo Terboča. Njegovo okrutno dejanje pa se tukaj ni končalo, saj je pokončal še triletno psi...