Da bi maščevala sina, sta najela morilca

Hkrati z obtožnico so ljubljanskemu zakonskemu paru Lidiji Giulatti Bajželj in Igorju Bajžlju vročili sklep o podaljšanju pripora, v katerem sta zaradi ponovitvene nevarnosti že več kot šest mesecev. Devetinpetdesetletnica in 64-letnik sta obtožena napeljevanja k umoru moškega, za katerega sumita, da je avgusta 2019 ubil njunega 32-letnega sina Andreja. Ker se za napeljevanje h kaznivemu dejanju storilec kaznuje enako, kakor da bi ga storil sam, jima preti od 15 do 30 let zapora. V povezavi z Andrejevo smrtjo so ovadili neznana prodajalca droge in tatu mobilnega telefona. FOTO: Osebni arhiv ...