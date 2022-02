Človek v vodi: iz ledene Ljubljanice doneli klici na pomoč (FOTO)

»Oseba je bila v reki Ljubljanici in je klicala na pomoč,« je o dogodku, ki se je odvil v Ljubljani, poročala ljubljanska policijska uprava.

Policista ob slišanem nista pomišljala. Eden od njiju je skočil v reko Ljubljanico, ki ima zgolj sedem stopinj, in z osebo priplaval do obrežja, kjer sta mu pomagala policijska sodelavka in občan.

»Močno premraženo osebo so v oskrbo prevzeli reševalci, njeno življenje ni več ogroženo. Policista pa po kratkem ogrevanju nadaljujeta službo in sta tukaj za vas,« so še dodali.