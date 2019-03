Zavednega Slovenca so oprostili

ŽITARA VAS – Na okrajnem sodišču v Železni Kapli so 85-letnega Franca Kukovico, ki so mu očitali poškodovanje tuje lastnine, zaradi česar bi moral plačati 250 evrov, oprostili. Franc Kukovica Na krajevnih tablah Sielach, ki jim je bilo ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.