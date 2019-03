VIDEO: Posnetek lova na pijano Izolanko: policiji skušala uiti s prebodenimi pnevmatikami

KOPER – Koprski policisti so v soboto zvečer dobili obvestilo voznika, da manjši osebni avto modre barve vijuga po vozišču in pelje zelo počasi. »Kozinski policisti so vozilo hitro opazili na Videžu in ga skušali ustaviti z uporabo rotacijskih luči in sirene. Po večkratnem neuspešnem ustavljanju je bila odrejena uporaba sredstva za prisilno ustavljanje vozil (stinger), z Darsom pa je bilo dogovorjeno, da se zapre predor Dekani. Vozilo je prevozilo rdečo luč v predoru in stinger pri Bivju, zatem pa nadaljevalo vožnjo proti Kopru s hitrostjo 20 do 40 km/h,« so zapisali pri PU Koper.Policisti so vozilo ustavili malo naprej od odcepa Bertoki. Ugotovili so, da vozi 27-letna Izolanka, preizkus alkoholiziranosti pa ji je pokazal 0,83 mg/l. Prejela bo obdolžilni predlog.