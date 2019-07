Slovenski policisti prijeli moškega, ki jo je več let tepel 

ČRNOMELJ – V ponedeljek so policiste so iz zdravstvenega doma obvestili, da oskrbujejo žensko, ki jo je nekdo pretepel.



Takoj so začeli izvajati aktivnosti za razjasnitev vseh okoliščin. Ugotovili so, da gre za nasilje v družini, žrtev pa je pretepel in hudo poškodoval 75-letni nasilnež. Ta naj bi že več let izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo, večkrat naj bi jo hudo pretepel, jo zmerjal in ji grozil, da jo bo ubil.



Policisti so nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvi in mu zasegli orožje, za katero sicer ima ustrezna dovoljenja.



O nasilju in izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa.



Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.