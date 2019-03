Poletel v betonsko ograjo na mejnem prehodu

Fotorobot policije: ste videli tega moškega?

TIŠINA – V četrtek malo po 16. uri so bili policisti obveščeni o poskusu vloma v stanovanjsko hišo na območju občine Tišina. Neznanec je vstopil v hišo skozi odprto okno in pregledal prostore ter omare. Pri tem ga je zalotila stanovalka, on pa je pobegnil skozi okno in ni ničesar ukradel. Policisti iščejo neznanca, objavljajo njegovega fotorobota in pozivajo vse, ki bi imeli