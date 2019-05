Po prometni nesreči direktor izginil

Predrto in ukrivljeno FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon

Direktor javne agencije za varnost v prometu

Vozilo je bilo parkirano na parkirišču, zaklenjeno in brez voznika.

Včeraj okoli enih popoldne se je v Stražišču pri Kranju zgodila prometna nesreča v rondoju. Vozilo citroën C4 je bilo pošteno obtolčeno, sprednja desna pnevmatika predrta, tudi platišče je ukrivljeno.Obuškano vozilo na enem izmed parkirišč ne bi bilo nič posebnega, če ne bi imelo nameščenih registrskih tablic, ki so jih na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa prepoznali in nam potrdili, da je vozilo njihova last. Povprašali smo jih, ali ga uporablja direktorter ali ga lahko dobimo na telefon.»Danes je gospod direktor odsoten cel dan, ni ga v pisarni.« Vprašali smo, ali kljub odsotnosti uporablja službeno vozilo. Prejeli smo pozitiven odgovor, ko smo jih vprašali, ali so obveščeni o prometni nezgodi njihovega direktorja in službenega vozila, pa smo prejeli negativnega. Takoj smo poklicali Velova in se poskušali pozanimati, ali je z njim vse v redu oziroma ali jo je v nesreči skupilo samo službeno vozilo, pa se na naše večkratne klice ni odzval.S kranjske policijske uprave so nam sporočili: »Odgovarjamo v okviru varstva podatkov in z informacijo, da policisti na območju Kranja z okolico trenutno preverjajo okoliščine nastanka materialna škode na enem od vozil. Vozilo je bilo dobljeno parkirano na parkirišču, zaklenjeno in brez voznika. Policisti o zadevi še vodijo postopek in zbirajo obvestila.«