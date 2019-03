MARIBOR – V sredo ob 19.45 so policiste obvestili o prometni nesreči z udeležbo pešca in voznika osebnega avtomobila na Poljanah.



Z zbiranjem obvestil in ob ogledu so ugotovili, da je pešec prečkal prehod pri rdeči luči in bil udeležen v trčenju z osebnim avtomobilom.



V nesreči je utrpel posebno hudo telesno poškodbo. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC Maribor.



Policisti mu bodo izdali plačilni nalog, poroča PU Maribor.