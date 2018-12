Našli so truplo, spregovorila je mama pogrešanega Jonathana

Domnevno je odšel proti Triglavu

IG – Policisti PU Ljubljana so bili v nedeljo zjutraj obveščeni o najdbi trupla v okolici Kureščka . Opravili so ogled kraja najdbe. Po prvih ugotovitvah ni znakov kaznivega dejanja. Identiteto trupla in vzrok smrti bo morda razkrila obdukcija.Pojavila so se ugibanja, ali gre morda za posmrtne ostanke od 22. junija letos v Sloveniji pogrešanega Američana(25). Njegova mati, ki je v nenehnem stiku s slovenskimi oblastmi, je za Slovenske novice potrdila, da čakajo na identifikacijo najdenega okostja. O najdbi in možnosti, da gre za njenega sina, so jo slovenske oblasti obvestile pred nekaj urami. Morda bo prav na božič izvedela, ali je njen sin mrtev.Starša Jonathana, ki je v Slovenijo poleti prispel z Dunaja med svojim potovanjem po Evropi, sta bila v tednih po sinovem izginotju pri nas. V pomoč sta jima bila ameriška ambasada in ameriški zvezni preiskovalni urad FBI, v stiku pa sta še vedno s slovensko policijo. Zadnjo noč (23. junija), preden se je za Jonathanom izgubila vsaka sled, je prebil v ljubljanskem hostlu H20. Njegova družina in prijatelji menijo, da se je odpravil proti Triglavskemu narodnemu parku.