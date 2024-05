Zlati Tacen: Slovenske kajakašice postale ekipne evropke prvakinje

Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu so domači navijači dočakali prvo slovensko kolajno in to najžlahtnejšo. Za to so na ekipni tekmi poskrbele kajakašice Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, ki so premagale vso konkurenco.

To je jubilejna 40. slovenska kolajna na evropskih prvenstvih, na domačih evropskih prvenstvih pa druga ženska ekipna zlata kolajna. Terčelj in Novak sta bili članici zmagovalne ekipe že na prvenstvu 2017, od takrat je Urško Kragelj zamenjala Hočevar.

Drugo mesto so zasedle Francozinje in tretje Čehinje.