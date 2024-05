Kje je danes Polona Kasal? Pred leti sta imela z Guštijem nekaj odličnih, zdaj živi drugje (VIDEO)

Miha Guštin - Gušti in Polona Kasal sta pred leti posnela nekaj odličnih glasbenih hitov, ki so se pogosto predvajali na radijskih postajah. Skladbe, kot so Mine leto, Trip in Vedno zame, še danes niso pozabljene in verjetno marsikateri poslušalec še vedno zna njihovo besedilo. Če vas daje nostalgija in bi si ju želeli ponovno slišati v živo, se vam bo ta želja lahko uresničila, saj bosta septembra pri nas spet imela skupni koncert. Bo pa Polona zaradi tega koncerta morala priti iz tujine. Kot je razkril Gušti, zdaj živi v Londonu. V našo prestolnico pa sicer še vedno pride.

»Prišla je tiho, nežno, tako rekoč nehote odpeti le eno pesem. Usoda je hotela, da sva nanizala v kratkem roku nekaj nepozabnih melodij, ki še danes valovijo na radijskih postajah, ter spadajo v poseben predal slovenskega popa! Sedaj živi v Londonu in v Ljubljano prihaja le na obisk! Prišepnil sem ji! Res bo prišla, le za to priložnost! 19.9. v Križankah bo Polona Kasal s svojim najbolj žametnim vokalom pričarala in odpela najbolj atraktivne komade, ki so zaznamovali čas iz obdobja Gušti in Polona,« je Gušti zapisal na instagramu.

Polona v preteklosti ni nastopala samo z Guštijem. Nastopala je tudi kot samostojna pevka in v svoji karieri predstavila več lepih skladb. Spodaj lahko prisluhnete nekaterim izmed njih.