Napadalec z Golovca neprišteven

LJUBLJANA – »Absolutno, če bo užival alkohol ali droge,« je sodni izvedenecodgovoril na vprašanje sodnice, ali bi, ki naj bi jeseni lani na ljubljanskem Golovcu napadel več sprehajalcev in enega skoraj ubil, na Golovcu pa je napadel že oktobra 2016 in se aprila 2017 spravil nad soseda, dejanje utegnil ponoviti. Izvedenec, ki se je sprva zavzemal za ambulantno zdravljenje, je naposled sklenil, da bi bilo vendarle primernejše zdravljenje v zavodu.Terzič je v mnenju ugotovil, da ima obtoženec shizotopsko motnjo, za katero so značilni stopnjevanje notranjih tenzij in občasni izbruhi psihotične simptomatike ter neracionalno vrednotenje dogodkov. Ob vsem pa je nezmožen kontrolirati svoje vedenje. Ob uživanju alkohola, Križnič je bil namreč v času napada močno pijan, se te motnje še stopnjujejo. Zato je bil takrat neprišteven.Križniču očitajo, da je 8. novembra lani brez razloga od zadaj napadel naključnega sprehajalcain ga tako hudo pretepel, da bi lahko tudi umrl, če mimo ne bi prišel. Tega je zanimalo, kaj se dogaja, pa je obtoženec napad usmeril nanj in mu zlomil nos. Dogajanje je že prej videl tretji moški,, ki je povedal, da je Križnič Matijo K., ki je hodil po klancu navzdol, nenadoma od zadaj udaril z roko v glavo. Ko je ta padel, ga je začel močno brcati v glavo, z zaletom, brcnil je najmanj desetkrat, ob tem pa se je drl: »Kje ste, kurbe, danes ubijam.« Na prizorišče je prišel tretji moški, policist, ki takrat ni bil v službi, in mu je uspelo obtoženca nekako pomiriti, čeprav mu je Križnič ves čas grozil. Nato ga je prijela policija. Sprva naj bi se upiral, čeprav to zanika. »Nisem kriv, tega dejanja nisem storil,« je o incidentu včeraj dejal Križnič, napadov pa se menda sploh ne spominja, čeprav Terzič meni drugače.Ta je o Križniču povedal, da gre za samotarja, ki nikoli ni bil v partnerski zvezi, ni bil zaposlen in ni bil sposoben obdržati nobene službe ter živi tako rekoč brez socialnih stikov, distanciran je namreč tudi od svojcev. Živel je le z materjo, a tudi z njo v zadnjem času ni imel več stikov. Izvedenec sicer meni, da je ob ustrezni terapiji možnost ponovitve napadov majhna, a bo moral terapijo jemati dalj časa, najbrž dosmrtno. Je pa Terzič med drugim še povedal, da Križnič v svojem načinu življenja ne vidi težav. Izvedenec tudi ni povsem prepričan, da bi, če bi se zdravil na prostosti, res jemal zdravila.Na sodišču sta bila zaslišana tudi priči Anton Z., ki je vztrajal pri povedanem iz preiskave, kot napadalca pa je stoodstotno prepoznal obtoženega, in Matija K., ki o dogodku ni imel povedati veliko. Sam je namreč odšel na sprehod na Golovec, nato pa se je zbudil v bolnišnici hudo poškodovan. Odškodnine od Križniča ne terja, je dejal, saj je srečen že zato, ker je napad preživel. Sojenje se nadaljuje čez dva tedna z zaslišanjem prič.