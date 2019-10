RADOVLJICA – Danes ob 0.54 je na poti iz Radovljice proti Kamni Gorici moški padel in ni vedel, kje je. Gasilci PGD Radovljica in gorski reševalci GRS Radovljica so nudili pomoč policiji in NMP Radovljica pri iskanju pogrešanca. Našli so ga približno 10 metrov pod gozdno potjo. Oskrbeli so ga in ga s pomočjo vrvne tehnike prenesli nazaj na pot ter nato do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.