FOTO: Dramatično! Avto po nesreči zajeli plameni

KOČNA – V petek popoldne je voznik na Kočni z osebnim avtomobilom zaradi nepravilne strani vožnje zapeljal s ceste in povzročil prometno nesrečo z materialno škodo. Ko je bil voznik (imel je 0,44 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka – dobrih 0,9 promila) že iz vozila, pri čemer mu je pomagal naključni mimoidoči, je vozilo zagorelo, so sporočili iz PU Kranj.



Gorenjski policisti so sicer danes zaključili poostren nadzor nad vožnjo pod vplivom alkohola pri voznikih, ki so ga začeli v soboto zvečer. Preizkusili so 216 udeležencev. Trem je preizkus alkoholiziranosti pokazal do 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, dvema nad 0,52 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, pri enem pa je hitri test pokazal na prisotnost prepovedanih drog. Eden napihal več kot 2,4 promila Izmerjena rezultata 1,01 (približno 2,25 promila) in 1,16 (dobrih 2,4 promila) miligrama alkohola na liter izdihanega zraka sta skrb vzbujajoča. Pri tej stopnji voznik vozi zelo nezanesljivo in nevarno, ne ve več za sebe, motorika odpove, prav tako vid in samodojemanje. Voznik v kritični situaciji verjetno sploh ne bo reagiral, če pa bo to poskušal, bo reakcija najverjetneje napačna, opozarjajo policisti.