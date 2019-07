Delavce napadel z nožem, pred policisti se je skrival

S policisti ni želel sodelovati

LJUBLJANA – Okoli 7. ure so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je v Novem Polju prišlo do spora med občanom in delavci , ki so izvajali dela na komunalnih vodih. Občan naj bi imel pri sebi nož. Med sporom je med njimi prišlo tudi do fizičnega obračuna, v katerem je osumljeni utrpel lahke telesne poškodbe. Delavci niso bili poškodovani.O sporu so delavci takoj obvestili operativno-komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana, ki je na kraj poslal patruljo. Pred njihovim prihodom se je osumljenec zatekel v bližnji objekt.Policisti so ga izsledili, a ni želel sodelovati z njimi in se je začel med postopkom aktivno upirati. Pri tem je s kosom stekla, ki je ležal na tleh, poškodoval policistko po nogi.Utrpela je lažje telesne poškodbe in je že zapustila zdravstveno ustanovo.Predkazenski postopek še poteka, saj policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Osumljenemu so odredili pridržanje in bo s kazensko ovadbo priveden k preiskovalnemu sodniku.