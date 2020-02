57-letnik obležal na poti, posredovali reševalci

V sredo, 12. februarja ob 18.15 uri, so bili policisti s strani Regijskega centra za obveščanje, obveščeni o obnemoglem planincu na poti iz Sabotina. Poleg policistov iz Nove Gorice so bili na kraj s strani pristojne službe napoteni tudi pripadniki Enote za hitro posredovanje Mestne občine Nova Gorica, ki so na kraju 57–letnemu moškemu nudili prvo pomoč. Pomoč je potreboval zaradi zdravstvenih težav.



Prenesli so ga do reševalnega vozila, kjer so ga prevzeli reševalci Nujne medicinske pomoči iz Nove Gorice. Po nudeni oskrbi so ga reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, poročajo novogoriški policisti.