Čelno sta trčili, reševalci so jih odpeljali sedem

V ponedeljek ob 13.40 se je zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih več oseb. 38-letna državljanka Nemčije je peljala osebni avto čeških registracij proti Ilirski Bistrici, nasproti proti Jelšanam pa je pripeljala 35-letna državljanka Konga z urejenim statusom v Nemčiji. Ta je zapeljala na nasprotni pas in čelno trčila v češko vozilo.



Gasilci PGD Ilirska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila, odklopili akumulatorja, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle tekočine in nudili pomoč reševalcem iz Ilirske Bistrice pri oskrbi sedmih poškodovanih oseb.



V prvem vozilu je bil poleg voznice še en sopotnik, v drugem vozilu pa štirje sopotniki. Po trčenju so vse odpeljali v SB Izola, vsi so lažje poškodovani. Za povzročiteljico nesreče bo uveden hitri postopek, je sporočila policija.

