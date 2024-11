Brutalni umor Danijela Božića: na sodišču izredne razmere, varovanje poostreno tudi v dvorani (FOTO)

Ob 9. uri bi se danes moral na ljubljanskem okrožnem sodišču zaradi obtožb pomoči pri umoru Danijela Božića in poskusu umora Žarka Tešanovića zglasiti Semir Hajdarpašić. A ga na predobravnavnem naroku ni bilo. Tako kot tudi ne njegovega zagovornika Milana Krstića, saj se je ta opravičil zaradi nujne zdravstvene zadeve.

Na sodišču so ob tem vladale napol izredne razmere. Pred stavbo je bilo več policistov, prav tako je bilo varovanje poostreno v dvorani.

Tudi njegovega zagovornika ni bilo na ljubljansko sodišče. FOTO: Aleksander Brudar

Ob 10.30 je bil napovedan še predobravnavni narok za Bojana Stanojevića, obtoženega umora Božića ter poskusa umora Tešanovića. Tudi Stanojevića danes ni bilo. Njegova zagovornica Klementina Fincinger je povedala, da »obtoženi zaradi nekih nepredvidenih okoliščin ne bo pristopil in se opravičuje, sicer pa je seznanjen s predobravnavnim narokom«.

Spomnimo. Včeraj so se o krivdi že morali izreči brata Blaž in Klemen Kadivec, Drejc Kovač in Vladan Kljajević. Na veliko presenečenje vseh prisotnih krivdo nameravata priznati Blaž Kadivec in Kovač, zanikala pa sta jo Kljajević in Klemen Kadivec.

Prazna sodna dvorana FOTO: Aleksander Brudar

