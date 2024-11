Slovenska mafijca priznala krivdo za umor 35-letnika, ki sta ga ugrabila v Ankaranu

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je danes potekal predobravnavni narok za šesterico, obtoženo umora 35-letnega Danijela Božića in poskusa umora Žarka Tešanovića ter pomoči pri teh dejanjih.

Danes sta se o krivdi izrekla Blaž Kadivec in Drejc Kovač, na sodišču pa so še Klemen Kadivec in Vladan Kljajević. V petek pa še Bojan Stanojević in Semir Hajdarpašić. V zadevi sta obtožena še Hrvat Marco Skerbec in Savo Čošović, ki pa sta trenutno za slovensko pravosodje nedosegljiva.

Obtožena Blaž Kadivec in Drejc Kovač sta danes v kazenski zadevi poskusa umora Tešanovića in umora Božića s tožilstvom dosegla dogovor tako o priznanju krivde kot o višini kazenske sankcije.

Tožilka Mateja Gončin je ob tem še povedala, da sta omenjena s tožilstvom dosegla dogovor o sporazumni rešitvi tudi v kazenski zadevi, ki teče pred istim sodiščem, in sicer glede preprodaje droge v okviru združbe Kavaški klan.

Klemen Kadivec se o krivdi ne more izreči

Klemen Kadivec se o krivdi ne more izreči, »ker mu je bilo preko odvetnika in tudi neposredno ponujena modificirana obtožnica«, a je še ni videl. Potem pa se bo odločil glede priznanja krivde.

Tožilka Gončin je odgovorila, da je obtožnica pravnomočna, da so očitki jasni in da se »o neki imaginarni modifikaciji ne moremo pogovarjati«. Poudarila je še, da je prišlo do kršitve tajnost vsebine pogajanj.

Sodišče je sicer štelo, da Klemen Kadivec krivde ni priznal. Krivde ni priznal Vladan Kljajević.

Glavni organizator umora in poskusa umora naj bi bil domnevni vodja slovenske celice kavaškega klana Klemen Kadivec. Zadeva sega v 25. oktober 2019, ko je po pisanju medijev iz skladišča, ki ga je imela slovenska celica Kavaškega klana na Gorenjskem, izginilo za poldrugi milijon evrov kokaina.

Vodstvo klana naj bi za to okrivilo več oseb, med katerimi so tri že pokojne. Davida Šolajo, 22-letnega Blejčana, naj bi leta 2019 likvidirali v Španiji, 34-letnega Igorja Mančića pred letom in pol sredi Ljubljane, Božića pa naj bi 15. novembra 2019 ugrabili v Ankaranu in ubili na Gorenjskem. Skupaj z njim naj bi ugrabili tudi Božićevega prijatelja Tešanovića, a ga je policija že po nekaj minutah po klicih občanov, ki so vse skupaj videli, kmalu rešila.

Do zdaj sta bila predobravnavna naroka sklicana že dvakrat, a sta bila nato preklicana.

