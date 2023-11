Brez veljavne vozniške zakrivil hudo prometno nesrečo, z njim je hudo

Včeraj nekaj po 16. uri so bili na PU Ljubljana obveščeni o prometni nesreči v Kamniški Bistrici v kateri je bilo udeleženo eno vozilo.

»Ugotovljeno je bilo, da je voznik osebnega vozila, zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljal izven vozišča, trčil v prometni znak in obstal na strehi vozila. Voznika so iz vozila rešili gasilci in reševalci ter ga odpeljali v UKC Ljubljana. V nesreči se je voznik, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, huje poškodoval. Policisti vse okoliščine nesreče še ugotavljajo, zato je bil vozniku tudi odrejen strokovni pregled za ugotavljanje prisotnosti alkohola ali prepovedanih drog v organizmu,« sporočajo javnosti z omenjene policijske uprave.

Po vseh ugotovljenih okoliščinah bo izveden ustrezen ukrep.