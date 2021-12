Borisa ubil na svoj rojstni dan

»Nihče od prijateljev pokojnega Borisa, ki je umrl v pločevini, ni prišel k njemu, samo jaz, sopotnik in voznik avta,« je dejal hrvaški državljan Dragan Biljan iz Mučićev, voznik osemnajsttonskega tovornega vozila s polpriklopnikom, obtoženega, da je 18. maja 2018 iz malomarnosti in s kršitvijo cestnoprometnih predpisov blizu razcepa za Smrje, na glavni cesti med Pivko in Ilirsko Bistrico, povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri je življenje izgubil 36-letni Boris Pajtler - Frol.

Obtožencu ni uspelo izpeljati ovinka, zaneslo ga je na nasprotni pas, kjer je vozniku Danielu Diru s fiat puntom in sopotnikom – pokojnemu, ki je sedel ob njem, bratrancema Roku in Patriku Čekadi – zaprl pot, zaradi česar sta skoraj čelno trčila tovorno vozilo in fiat punto, v katerem so sedeli kolegi, ki so se peljali na delo v nočno izmeno v Pivko perutninarstvo, je prepričano tožilstvo.

Materin krik

»Voznik avtomobila, v katerem je umrl Boris, je prišel iz avta in jokal, moj avto, moj avto, ni pa ga poskušal zbuditi,« se je na pričanje Miroslava Dira, očeta lastnika in voznika fiata Daniela Dira, odzval obtoženi. »Jaz osebno sem tudi preživelemu sopotniku izvlekel jezik iz ust, da se ne zaduši,« je nizal. Tako je poskusil na laž postaviti Miroslava Dira, ki je prišel na kraj nesreče, bil menda ves čas prisoten, in je sina vsakokrat, ko je poskušal obuditi prijatelja, ustavil s pomočjo tam prisotnih.

Voznik avtomobila, v katerem je umrl Boris, je prišel iz avta in jokal, moj avto, moj avto, ni pa ga poskušal zbuditi.

Še preden je dokončal pripombo, se je po dvorani razlegel pretresljiv krik bolečine matere pokojnega Blanke Pajtler. V solzah, ki so jo sicer oblivale ves čas njegovega govorjenja, in v popolnem šoku je takoj zatem zapustila obravnavo in na hodniku sodišča jokala. Biljanove besede so jo hudo prizadele. »Jaz sem povedal po resnici,« je na dodatno vprašanje tožilke zatrdil Miroslav Dir.

Obramba se sklicuje tudi na to, da je bil punto tako star, da je po trčenju povsem strohnjen sedež sovoznika odtrgalo z nosilcev, tudi pnevmatike naj bi bile neustrezne, zato je sodišču kot dokaz predložila domnevno sporne fotografije uničenega punta in še, da je bil sedež, na katerem je sedel pokojni, tako strohnel, da ga je po trčenju odtrgalo z nosil. To je zanikal oče voznika, po poklicu mehanik.

Užaloščeni Borisov oče FOTO: Dejan Javornik

»Avto sem vzdrževal jaz in približno enkrat na teden sem ga tudi vozil. Vozilo je imelo v celoti izpraven krmilni mehanizem, zavore in ležaje, bilo je tudi registrirano,« je povedal sodniku koprskega okrožnega sodišča Julijanu Glavini. Daniel Dir je na zadnji klopi brez besed spremljal obravnavo, oče pa je na vprašanje tožilke Natali Volčič Ivanič povedal, da je bil sin po nesreči v hudem šoku, dolgo se ni mogel pogovarjati o tragediji, posledice pa ima še danes. »Nenehno se trese, izgublja spomin, dlje rabi, da se osredotoči,« je podrobneje opisal njegovo stanje.

Nesreča iz malomarnosti

Diru ni bilo znano, kdo bi posnel sporne fotografije uničenega punta, ki je stal na zasebnem zemljišču. Ni vedel povedati, ali je zeleno ponjavo, s katero je bil avto pokrit, odstranil sam, ali pa je to storil nekdo drug. »Ne gre spregledati obnašanja obdolženega, ki se je neposredno po dogodku skrivoma, brez soglasja, na obrambo pripravljal tako, da je fotografiral izmaličen avto,« je navedla tožilka. Obramba je ugovarjala, da gre pri »skrivno« pridobljenih fotografijah le za osebna gledanja tožilstva.

3 leta in pol so že minila od tragedije.

Državna tožilka Natali Volčič Ivanič je ob začetku obravnave v nekaterih delih modificirala obtožnico. Peljal je prehitro, glede na klanec v padcu, ovinkasto in mokro ter spolzko cestišče, v nasprotju z določili prvega odstavka 45. člena zakona o pravilih cestnega prometa, saj hitrosti in načina vožnje ni prilagodil vremenu, poteku ter stanju cestišča in zato ni mogel obvladati svojega vozila tako, da bi vožnjo nadaljeval na svojem pasu. Posledica je bila, da ga je v desnem nepreglednem ovinku zaneslo prek leve polovice cestišča, s kolesi ga je zaneslo na bankino, s celotnim levim delom pa je oplazil kovinsko obcestno varnostno ograjo in puntu zaprl pot, nesreči se niso mogli izogniti. Tožilstvo je prepričano, da je s tem kršil tudi drugi odstavek navedenega zakona. Boris je pri tem utrpel raztrganje srca in osrčnika, kri se mu je izlila v prsno votlino, prekinitev krvnega obtoka je bila takojšnja, posledično je na kraju nesreče umrl.

Mamo Blanko Pajtler so besede povzročitelja hudo pretresle. FOTO: Marko Feist

Oškodovanec je tudi Rok Čekada, ki je po modificirani obtožnici utrpel zlom nosu, zlom desnega gležnja, zlom devetega in dvanajstega rebra. S tem pa je povzročil nesrečo iz malomarnosti po prvem in drugem odstavku 323. člena kazenskega zakonika. Sojenje se z zaslišanjem izvedenca za tahografe in izvedenca cestnoprometne stroke dr. Nika Čertanca nadaljuje januarja.