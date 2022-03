Bovški policisti so v drugi polovici leta 2020 dobili prijavo občana, da je njegov turistični bon nekdo že izkoristil, čeprav ga sam ni uporabil. Nemudoma so začeli obsežno in dolgotrajno policijsko preiskavo, pri kateri so sodelovali s tržnim inšpektoratom. Izkazalo se je, da je bilo prevaranih kar 25 predvsem starejših ljudi in da sta dva domnevna prevaranta svoje žrtve našla predvsem na severu Primorske pa tudi drugih delih Slovenije. A ker je kaznivo dejanje prvi prijavil občan z območja Posočja, so zadevo prevzeli tamkajšnji policisti. Našli so tudi vse štiri Gorenjce, ki naj bi pri unov...