Bežigrajski policisti opravili hišno preiskavo, vse to so našli v najeti hiši (FOTO)

FOTO: PU Ljubljana

Bežigrajski policisti so konec prejšnjega tedna po pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri državljanih Srbije, starih 43 in 33 let. Pri preiskavi hiše, ki sta jo najela na območju Bežigrada, so našli prirejen prostor za gojenje konoplje. Zasegli so več kot 120 sadik, ki so bile že pripravljene za sušenje, ter še okoli 500 sadik in pripomočke za gojenje.»V postopku se je 43-državljan Srbije izkazoval s ponarejeno osebno listino hrvaške, njegova identiteta pa je bila nato ugotovljena in potrjena s pomočjo tujih varnostnih organov. 12. 3. 2021, jima je bila zaradi utemeljenih razlogov za sum da sta storila kaznivo dejanje Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, odvzeta prostost. Privedena sta bila k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor. Za opisano dejanje je predpisana kazen zapora od 1 do 10 let. 43- letnik je utemeljeno osumljen tudi kaznivega dejanja Ponarejanja listin, za katerega je predpisana kazen do 3 let zapora,« javnosti sporoča (nelektorirano)Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.