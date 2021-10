Avtomobil v jarku, voznik v bolnišnici (FOTO)

V petek ob 14.14 je pred Cezanjevci v občini Ljutomer voznik osebnega vozila zapeljal s cestišča v obcestni jarek. Posredovali so gasilci PGD Ljutomer, zavarovali kraj dogodka ter nudili pomoč reševalcem NMP Ljutomer in vlečni službi pri odstranitvi vozila.



Poškodovanca so reševalci NMP ZD Ljutomer prepeljali v SB Murska Sobota.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: