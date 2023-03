Medtem ko se sneg po večjem delu Slovenije topi, imajo na Koroškem še debelo belo odejo. »Nova snežna podlaga, nove možnosti za turno smuko,« razmere opisuje Geopark Karawanken iz Železne Kaple na avstrijskem Koroškem. Ena naših koroških sogovornic, ki pozna razmere v gorah, pravi: »Peca po vrhu ni porasla, gori je zapadlo zdaj več kot meter in pol snega in vsi borovci so pod snegom.« V takih razmerah sta se na turno smuko odpravila 48-letni Mežičan Aleksander Stanta in njegov prijatelj, izkušen gornik. Kot je poročala avstrijska policija, sta se Slovenca s slovenske s...