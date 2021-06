Afera z iztrebki: poteka policijska akcija, prijetih več oseb

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor od srede skupaj s kriminalisti PU Celje in PU Ljubljana v zvezi z odlaganjem blata v Pivoli na območju občine Hoče - Slivnica izvajajo operativne aktivnosti na območju policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana.Na podlagi odredb sodišča izvajajo 18 hišnih preiskav zasebnih in poslovnih prostorov ter osebnih in tovornih vozil. Nekatere hišne preiskave še niso zaključene. Pri preiskavah kriminalisti iščejo dokaze zaradi kaznivega dejanja obremenjevanje in uničevanje okolja po 332. členu KZ-1.Predkazenski postopek poteka zoper več osumljencev, skupno je bilo pridržanih šest oseb, dvema je bilo pridržanje že odpravljeno. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.