V Pivoli odstranjujejo odpadno blato, to bodo naredili z njim

Na območju Pivole v občini Hoče - Slivnica so delavci krškega podjetja Kostak začeli odvažati nedavno nelegalno odloženo blato. Kot je povedal poveljnik hoške civilne zaščite, ga bodo prepeljali na lokacijo podjetja, sanacija pa bo potekala vsaj mesec dni.Delavci bodo po njegovih besedah najprej poskrbeli za površinsko blato, ko bodo zagotovili dodatno pot skozi gozd, pa bo na vrsto prišla tudi sanacija struge potoka. Enako velja za ribnike znotraj botaničnega parka, je dejal Horvat in dodal, da bo po opravljenih analizah komunalnega blata to primerno za predelavo v kompost.Ob tem je potrdil, da so dela začeli, potem ko so z Vodnogospodarskim podjetjem (VGP) Drava od okoljskega ministrstva prejeli podpisan in potrjen odlok, s katerim se ureja financiranje sanacije in potrjuje prevzemnika blata. O tem, kako draga bo sanacija, predstavnik civilne zaščite še vedno ni mogel povedati nič novega.Da gre za zahtevno sanacijo, po njegovem potrjuje že podatek, da bo ta potekala vsaj mesec dni. Pri odvažanju materiala namreč ne gre samo za odloženo komunalno blato, pač pa tudi zemljino in kamenje, kar bo treba ločiti. Potem ko bo ves material odpeljan, bo potrebna še sanacija potoka in ostale infrastrukture.Medtem so za pet domačij, ki so se do zdaj oskrbovale iz zasebnega zajetja, z Mariborskim vodovodom našli rešitev, zemeljska dela za priključek na javno omrežje pa gredo h koncu. Za zdaj jim gasilci vsak dan dovažajo okoli pet do sedem kubičnih metrov pitne vode, morda danes ali najpozneje v torek zjutraj pa bodo priklopljeni na novi vodni vir.Pristojni še naprej preverjajo tudi podtalnico, ki je po besedah Horvata še vedno primerna za uporabo, saj v njej ne zaznavajo prisotnosti škodljivih snovi. »Bojimo se samo kakšnega močnega deževja,« je še dodal Horvat.Policijska uprava Maribor za zdaj še vedno ne poroča, ali jim je uspelo razvozlati primer in najti povzročitelja okoljske škode. Intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, njihovi kriminalisti pa dejanje preiskujejo prioritetno in za odkritje povzročiteljev sodelujejo tudi s kriminalisti iz drugih delov Slovenije.V javnosti so se pojavile informacije, da naj bi komunalno blato, s katerim so za zdaj še vedno neznani storilci v Pivoli povzročili ekološko katastrofo, prihajalo iz ptujske čistilne naprave. V podjetju so sicer potrdili, da dogajanje časovno sovpada z odvozom blata iz njihove čistilne naprave, hkrati pa v celoti zavračajo odgovornost.Za njihovo blato sicer skrbi celjsko podjetje CEP, kjer so potrdili, da je prevoze blata s Ptuja za njih izvajal prevzemnik, ki ima za to dejavnost veljavno okoljevarstveno dovoljenje. Ob dogodku naj bi pri njem nemudoma preverili, kako je ravnal s predmetnim odpadkom, ta pa jim je zagotovil, da je bil material prevzet v skladu z okoljevarstveno zakonodajo in njihovim dovoljenjem.