Znano, od kod je prišlo 200 ton blata pri Hočah

Pojavila se je večja količina blata iz greznice. FOTO: Občina Hoče-Slivnica

Komunalno blato, ki so ga za zdaj uradno še vedno neznani storilci prejšnji teden nelegalno odložili na območju Pivole v občini Hoče-Slivnica in s tem povzročili ekološko katastrofo, naj bi prihajalo iz čistilne naprave Komunalnega podjetja Ptuj. Slednjo so namreč čistili ravno na dan, ko je bilo blato odloženo, danes poroča časnik Večer.Kot dodaja časnik, so policisti teden dni po okoljski škodi v Hočah odgovornim za nelegalno odloženih 200 ton odpadnega blata, ki je onesnažilo Pivolski potok, botanični vrt in zasebno vodno zajetje, že tesno za petami, tudi po zaslugi videoposnetkov, v katere so se ujeli tovornjaki s komunalnim blatom.Na Policijski upravi Maribor za zdaj podrobnosti še niso ne razkrili, saj da kriminalistična preiskava še vedno intenzivno poteka.Direktor ptujske komunaleVečeru možnosti, da je blato njihovo, ni niti zanikal niti potrdil, saj da morajo to raziskati pristojni organi. Kot je dodal, je tudi v njihovem interesu, da se zadeva čim prej razčisti. Čudi ga, da se to še ni zgodilo, čeprav je od dogodka že teden dni, sami pa so kriminalistom in inšpekciji vse informacije predali že v ponedeljek.Širec je potrdil, da so njihovo čistilno napravo praznili na dan škodnega dogodka v Pivoli. Po njegovih besedah je blato prevzelo podjetje CEP iz Celja, ki so ga lani izbrali na javnem razpisu, ob tem pa dodal, da ko prevzemnik blato na njihovi lokaciji prevzame in zapusti dvorišče, komunala s tem nima nič več in je za nadaljnje ravnanje odgovoren prevzemnik.Iz podjetja CEP so sporočili, da so družbeno in okoljsko odgovorno podjetje, ki z dogodkom v Pivoli nima opravka, na podlagi zagotovil njihovih poslovnih partnerjev pa tudi oni ne. Eden od slednjih je po informacijah Večera tudi ljubljansko prevozniško podjetje.Za odlaganje odpadkov brez ustreznih dovoljenj pravni osebi po zakonodaji grozi od 75.000 do 125.000 evrov denarne kazni, če gre za večjo okoljsko škodo ali celo naklepno dejanje iz koristoljubja, pa je zagrožena kazen od 225.000 do 375.000 evrov.Sanacija onesnaženega območja se je danes že začela, za njo pa bo preko podjetja VGP Drava poskrbela država. Omenjeni izvajalec je prejel nekaj ponudb podjetij, ki so blato pripravljena prevzeti. Dela bodo zaradi zahtevnosti terena zahtevna in bi lahko trajala tudi mesec dni. Ta teden so onesnaženo območje posipali s snovjo, ki preprečuje neznosen smrad in širjenje onesnaženja.