71-letni voznik pijan kot čep. Še dobro, da so ga v Ponikvah ustavili

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v Ponikvah v sredo okoli 17.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Opel corsa in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 71-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,12 miligrama alkohola (2,3 g/kg). Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, o vožnji pod vplivom alkohola pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.