40-letniku so zasegli mamila in denar

Zasegli so gotovino.

Policisti PP Ljubljana Center so v torek po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 40-letnem osumljencu zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi.»Pri hišni preiskavi na območju Trnovega so zasegli okoli dva kilograma heroina, manjšo količino drugih prepovedanih substanc, pripomočke za pakiranje in tehtanje ter okoli 4000 evrov gotovine,« so sporočili z ljubljanske policijske uprave.Osumljencu so odvzeli prostost, predvidoma včeraj naj bi ga zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi privedli k preiskovalnemu sodniku, so še dodali.