22-letni Celjan kradel kot sraka, da bi kupil mamila

Policisti so v preteklih dneh opravili hišno preiskavo pri 22-letnem Celjanu, osumljenem najmanj 26 tatvin in velikih tatvin. Našli in zasegli so oblačila, ki jih je pri tem nosil. Kot so ugotovili, je v zadnjih mesecih na območju Celja ukradel več električnih skirojev, iz trgovin in trgovskih centrov pa več dražjih parfumov, žganja, suhomesnatih izdelkov, cigaret in mnogo drugih stvari. Lastnike je oškodoval za najmanj 7000 evrov. Denar od ukradenih stvari, ki jih prodaja po bistveno nižji ceni, kot so vredne, porabi za nakup prepovedanih drog in psihoaktivnih stvari.

Dejanja izvršuje neprestano ne glede na to, ali ga pri tatvinah posnamejo kamere, ali je okoli njega v času tatvin več ljudi, pomembno mu je le, da od prodanih ukradenih stvari dobi denar za nakup droge. Konec lanskega leta so ga že ovadili zaradi suma storitve 36 kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete, tokrat ga je preiskovalna sodnica poslala v pripor.