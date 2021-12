Komentar Vesa Stojanova: Zmeda

Ko so poslanci državnega zbora predvčerajšnjim popoldne sprejeli deseti protikoronski zakon, so se morali najbrž zavedati, da so s tem zabili žebelj v krsto enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev. Zakaj je oblast pozabila na socialni dialog? S tem ko so zdravnikom dvignili plačno lestvico za šest razredov, so poslanci, seveda na predlog vlade, sprožili proces, ki ga bo oblast, ta in bodoča, težko zaustavila. Tega darila, ki ga je vlada dala zdravniškemu sindikatu, sindikati drugih javnih uslužbencev po vsej verjetnosti ne bodo kar tako mirno gledali. Zato lahko pričakujemo, da se bo ...