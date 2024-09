Komentar Miše Terček: Drugo TV-soočenje?

Prvo televizijsko soočenje Donalda Trumpa in Kamale Harris se je končalo tako, da je prvi izrekel kar nekaj nesmislov. Republikanski kandidat za predsednika ZDA je med drugim izjavil, da migranti v kraju Springfield jedo pse in mačke oziroma hišne ljubljenčke. Ta izjava je odmevala po vsem svetu, na spletu je postala pravi viralni hit.

Po bushizmih, ki jih je kot predsednik ZDA pred leti zakrivil George Bush mlajši, smo tako dobili tudi trumpizme. Ti so nekoč Trumpu celo pomagali, saj so bili (vsaj za njegove volivce oziroma podpornike) do neke meje simpatični. A bolj ko se približujejo nove ameriške predsedniške volitve, bolj ljudem postaja jasno, da morda tovrstni stavki ne le niso več smešni, temveč postajajo nevarni.

Da se nekaj spreminja v javnem mnenju, kažejo tudi ankete, poleg tega se oglaša vedno več slavnih osebnosti, ki so zaradi takšnih in drugačnih besed, ki jih je izrekel Trump, javno podprli njegovo demokratsko tekmico. A Trump kakopak ni tako nepremišljen, kot je videti, saj ve, da bi mu lahko še eno televizijsko soočenje s Kamalo Harris kvečjemu še bolj škodilo. Z vsako novo TV-bitko namreč izgublja dragocene glasove, saj tovrstnim debatam enostavno ni kos. Ko je imel besedni dvoboj z aktualnim predsednikom ZDA Josephom Bidnom, ki je kasneje od ponovne kandidature odstopil, se je lahko norčeval iz njegove starosti, zmedenosti in počasnosti, kar mu je oprostil tudi marsikateri podpornik demokratske stranke.

A Kamala Harris, trenutna ameriška podpredsednica in novi demokratski up, je za Trumpa pretrd oreh, saj je dinamična, simpatična, obenem pa še ženska – in ZDA čakajo prav to: prvo žensko predsednico. Ta poskus se jim je ponesrečil s Hillary Clinton, ki je kamere žal niso imele rade. Hillary je namreč bitko proti Trumpu izgubila prav zaradi televizijskih soočenj. Trump je bil tudi takrat zaletav in nesramen, a Američani ga še niso bili tako zelo vajeni – in pripravljeni so bili tvegati. Hillary pa je bila na malih zaslonih preostra, premalo človeška in preveč je spominjala na svojega soproga Billa Clintona, ki je bil pred leti prav tako predsednik ZDA. Gledalci so takrat, pa čeprav za las, odločili, da Hillary ne želijo v Beli hiši, in čeprav si je marsikdo želel prvo žensko predsednico ZDA. Po prvem temnopoltem predsedniku (Baracku Obami, ki je Ameriki služil dva mandata) bi bilo to logično nadaljevanje, a težava ni bila v ženskem spolu, temveč v Hillary Clinton.

V anketi, ki jo je izvedel CNN, je po njunem prvem TV-soočenju 63 odstotkov vprašanih menilo, da je zmagovalka Kamala Harris.

Tokrat pa zna s Kamalo Harris zapihati svež veter, saj se zdi, da je kot rojena za televizijo – zdi se, da se smeji iz srca, samozavesti pa ima dovolj, da je zdaj prepričala tudi tiste, ki so o njej prej dvomili. In če ne štejemo vseh vplivnih zvezd, kot je Taylor Swift, jo je javno podprla tudi prej omenjena Hillary Clinton.

In če se za konec vrnemo k televizijskim soočenjem – pred predsedniškimi volitvami jih je po navadi več, na več televizijah. Tokrat je bilo zgolj eno, in kot kaže, bo tako tudi ostalo, saj Trump s Kamalo ne želi ponovno v ring. Drugo soočenje bi namreč morala 23. oktobra gostiti (Trumpu ne najbolj naklonjena) televizija CNN, na kar se je demokratska kandidatka že pripravila (in prihod tudi potrdila), njen republikanski tekmec pa je dejal, da je za še eno TV-soočenje preprosto prepozno, saj se je po njegovem »glasovanje že pričelo«. Razlog, zakaj Trumpa ne bo, kakopak tiči nekje drugje – v anketi, ki jo je izvedel CNN, je po njunem prvem soočenju 63 odstotkov vprašanih menilo, da je zmagovalka Kamala Harris, medtem ko je bilo zgolj 37 odstotkov gledalcev za Trumpa. Vse jasno.