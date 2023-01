Komentar Mihe Šimnovca: Nikin pogled je povedal veliko

Pogled Nike Križnar po premierni superekipni tekmi (dvojic) smučarskih skakalk v svetovnem pokalu, na kateri sta se morali skupaj z Emo Klinec minulo soboto v Zau sprijazniti s petim mestom, je bil zelo zgovoren. Iz njenih oči je bilo mogoče razbrati precejšnje nezadovoljstvo, razočaranje in žalost. Nekateri so v njenem pogledu videli tudi nemoč. Nika in Ema nista skrivali, da sta merili višje – najmanj na zmagovalni oder.

Ker dobro vedo, česa so sposobne, tudi same niso zadovoljne, kadar ne skočijo na zmagovalni oder.

Podoben izraz na obrazu sta imeli naši šampionki tudi po nedeljski posamični preizkušnji, na kateri je Križnarjeva zasedla šesto, Klinčeva pa 18. mesto. Za slovo od Japonske sta bili zadovoljnejši le osmouvrščena Nika Prevc in Katra Komar, ki je z 22. mestom dosegla svojo najboljšo uvrstitev v sezoni. Seveda ni mogoče pisati o neuspehu slovenskih skakalk, a številke jasno kažejo, da so v primerjavi s prejšnjimi blestečimi sezonami stopile korak nazaj.

Uvrstitve med elitno deseterico so kajpak še zmeraj vrhunske, toda v minulih letih, ko so Križnarjeva, Klinčeva in olimpijska prvakinja Urša Bogataj, ki se je nesrečno poškodovala na novoletni tekmi na Ljubnem, kot za stavo nizale uvrstitve med najboljšo trojico, so svoje navijače tako razvadile s stopničkami, da zdaj ob njihovih petih, šestih mestih ni več čutiti kakšne evforije. Ker dobro vedo, česa so sposobne, tudi same niso zadovoljne, kadar se ne udeležijo slovesne razglasitve.

Nika Križnar. Foto: Jure Eržen/delo

Razlogov, zakaj slovenske orlice ne blestijo več tako kot v prejšnjih zimah, je zagotovo več: na eni strani je opazen skok naprej uspel tekmicam z avstrijsko nosilko rumene majice Evo Pinkelnig na čelu, na drugi pa v naši ženski skakalni vrsti ni več čutiti šampionske energije. Zdi se, da je izpuhtela ob koncu pretekle sezone, ko je glavni trener Zoran Zupančič že napovedal svoj odstop. Čeprav si je po večtedenskih pogajanjih z odgovornimi na Smučarski zvezi Slovenije premislil in se vrnil na čelo reprezentance, ni več vzpostavil želene kemije.

Za nameček je s svojimi odločitvami (ne) posredno vplival na to, da sta po koncu prejšnje zime s Špelo Rogelj in Jernejo Brecl svoje smuči postavili v kot dve skakalki, ki bi prišli zdaj, ko je do začetka velikega vrhunca zime – svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v Planici – le še 36 dni, naši načeti ekipi še kako prav ...