Komentar Mateja Lahovnika: Mobilna koronska aplikacija

Neumno bi bilo, če sodobne tehnologije, ki jo imamo na razpolago, ne bi uporabili za omejevanje koronavirusa. To je še posebno pomembno, ker lahko tako preprečimo drugi val, ki je zaradi razmer na zahodnem Balkanu vse verjetnejši. Na jugu Srbije v Tutinu v bližini Novega Pazarja zaradi korone, ob pomanjkanju zaščitne opreme in ventilatorjev, umirajo cele družine.Slovenska vlada za omejevanje širitve koronavirusa zato načrtuje vzpostavitev mobilne aplikacije, ki bi nas sproti obveščala o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Če nekdo postane okužen s koronavirusom, se seveda težko spomni, s kom vse je bil v stiku zadnje dni. To še posebno velja za mlade, ki se veliko družijo. Koronska aplikacija bi nam poslala obvestilo, če smo bili v bližnjem stiku z osebo, ki je bila pozneje pozitivna na koronavirus. Ne bi vedeli, kdo je to, ampak le, da smo bili v njegovi bližini.Virus nima nog in se širi samo z našo pomočjo, zato je ključno, da vemo, kdo so prenašalci, in da se ti izolirajo. Pri tem se pojavita dve težavi. Prva, da se tudi najbolj odgovorni posamezniki res težko spomnijo vseh svojih stikov, in druga, da je nekaj posameznikov neodgovornih in se ne držijo karantene, ampak skačejo okrog in širijo virus. Načeloma bi bila uporaba aplikacije prostovoljna in bi sledila našim dnevnim stikom z drugimi uporabniki aplikacije. Po vladnem predlogu bi bila obvezna le za tiste, ki so pozitivni na koronavirus oziroma jim je bila odrejena karantena.Tisti, ki jim je odrejena karantena, za to obdobje prejmejo finančno nadomestilo iz javnih sredstev, zato ima država pravico povedati, pod kakšnimi pogoji. Med te pogoje seveda lahko uvrsti uporabo mobilne koronske aplikacije, ki zagotavlja nadzor, ali človek krši karanteno in s tem ogroža javno zdravje. Med nami je veliko ljudi, ki spadajo v ranljive skupine in so v primeru okužbe resno ogroženi. Če bomo trmasto zavračali predlog vlade o uporabi sodobne tehnologije pri omejevanju virusa, bo drugi val korone tudi pri nas neizbežen z vsemi hudimi posledicami.