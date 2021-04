Komentar Mateja Lahovnika: Mali zeleni vesoljci

Lansiranje lažnih novic o slovenskem načrtu za razkosavanje BiH je neodgovorno in nevarno.

Filmska industrija že od nekdaj spretno trži znanstvenofantastični žanr in različne domišljijske zgodbice o malih zelenih vesoljcih in podobnih bitjih. V zadnjem času pa se zdi, da tudi del politike pri nas poskuša tržiti izmišljene zgodbice in z njimi ustvarjati afere. Zadnji takšen primer je afera o načrtu za razdružitev BiH. Takšen načrt kje na Balkanu mogoče obstaja, ampak ni povezan s slovensko vlado.Najprej so nekateri iz Slovenije sprožili govorice o domnevnem »non-paper« dokumentu iz Ljubljane o spreminjanju meja oziroma razkosavanju BiH, potem pa so to poskušali dokazati z dokumenti, ki pa sploh niso nastali v Ljubljani.Tako kot je večini jasno, da mali zeleni vesoljci ne obstajajo in da so to izmišljene zgodbice, bi moralo biti tudi veliki večini jasno, da se v Sloveniji nihče ne ukvarja z razkosavanjem BiH, še najmanj pa vlada. Očitno je nekdo poskušal lansirati laži o tem z namenom, da bi pred predsedovanjem Slovenije EU čim bolj omajal ugled naše države. Takšno ravnanje je nespodobno in nevarno. Nespodobno, ker bi se morali vsi potruditi, da bo slovensko predsedovanje EU v drugi polovici leta čim bolj uspešno. Lansiranje lažnih novic o domnevnem razkosavanju BiH pa je tudi nevarno, saj so ideje o spreminjanju meja na Balkanu vedno privedle do vojne.Očitno te lažne novice širijo krogi, ki ne podpirajo vlade in želijo ustvariti politično nestabilnost v Sloveniji. Nepodpora ali nasprotovanje vladi sta legitimna, nikakor pa ne more biti legitimno, da se za rušenje vlade uporabljajo vsa sredstva, vključno z lažnimi novicami in umetnim ustvarjanjem mednarodnih afer.Slovenska vlada seveda nikoli ni oblikovala načrta za etnično razdelitev BiH med sosednje države in seveda ničesar v zvezi s tem tudi ni mogla pošiljati okoli. Ob razburjenju v regiji je slovenski premierpoklical člana predsedstva BiHin mu pojasnil, da takšen dokument, ki bi bil povezan s slovensko vlado, ne obstaja. Žalostno pa je, da se mora vlada ob epidemiji in ob pripravah na predsedovanje EU ukvarjati še z zanikanjem lažnih novic, ki jih očitno ustvarjajo nekateri pri nas, da bi škodovali ugledu države.