Komentar Mateja Lahovnika: Država dvojnih meril

Latinski izrek Quod licet Iovi, non licet bovi oziroma Kar je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno volom je v davnih časih opozarjal na različna pravila za različne ljudi glede na njihov družbeni status ali moč. Jupiter je bil najvišji bog, voli pa simbol za navadne ljudi. Prejšnji teden je upravno sodišče ugotovilo, da je bil sedanji generalni direktor policije imenovan nezakonito na svoj položaj. Si lahko predstavljate večji paradoks kot to, da policijo, ki preganja nezakonitosti, vodi direktor, ki je bil na svoj položaj imenovan nezakonito?

V starem Rimu bi dejali, da je bogovom dovoljeno kršiti zakon, »volom« pač ne. Tudi pri nas očitno oblast lahko krši zakone, navadni ljudje pa seveda ne. Koalicijska večina je prejšnji teden potrdila tudi širitev pravic kulturnikom do privilegiranih pokojnin za izjemne dosežke. Določeni športniki in kulturniki so bili že do sedaj upravičeni do posebnih pokojnin, ki ne glede na višino vplačanih prispevkov v ZPIZ skupaj z dodatki presegajo tudi več kot 2500 evrov. Ministrstvo pa je še razširilo krog upravičencev. Določeni kulturni delavci plačujejo minimalne prispevke v ZPIZ ali jim jih celo plačuje država, potem pa jim na starost pripada preko 2500 evrov pokojnine, ker oblast meni, da si zaradi posebnih dosežkov zaslužijo drugačen pokojninski sistem kot ostali zaposleni v zdravstvu, šolstvu, trgovinah, tovarnah ali na primer obrtniki.

Kakršnekoli privilegirane pokojnine bi morale biti v zreli demokraciji nesprejemljive, saj bi morala za vse veljati enaka pravila. Edini pravični sistem je, da pokojnine temeljijo na višini plačanih prispevkov v ZPIZ. Če želi država nagraditi športnike, kulturnike, znanstvenike ali kogarkoli drugega za posebne dosežke, naj jim podeli denarne nagrade v enkratnem znesku. Poseganje v pokojninski sistem na način, da se ustvarja prvorazredne upokojence, za katere veljajo drugačna pravila po posebnih zakonih kot za več kot šeststo tisoč ostalih upokojencev, ne bi smelo biti dopustno. Različna merila za različne družbene skupine krepijo občutek nepravičnosti, kar je slaba podlaga za pokojninsko reformo.