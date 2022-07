V zadnjem času se – tako pač nanese v življenju – veliko mojega časa vrti okoli otrok. Ob tem je zanimivo opazovati različne osebnosti, ki se oblikujejo v teh malih bitjih. Na nekatere stvari starši lahko vplivamo, na druge ne v tolikšni meri, kot bi si morda želeli. Ena od teh je prirojen strah. V zdravi meri gre za varovalko, ki preprečuje, da bi se poškodovali ali celo ubili, ter nam pomaga, da se zavedamo svojih omejitev. Gore so lahko zelo nevarne in si zaslužijo nekaj našega strahospoštovanja. Otroke bi glede tega sam razvrstil v tri kategorije. Prvi so bojazljivčki: to so...