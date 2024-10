Komentar Dušana Malovrha: Po gobe

Gobarska sezona je na vrhuncu. Po vsej državi se vrstijo razstave, gozdovi so polni nabiralcev z enim samim ciljem. Toda letos očitno ni tista pravljično nadpovprečna sezona, ki po mnenju poznavalcev pride na vsakih sedem let. Saj gobe so – ravnokar sem vložil štorovke, nabral in jedel sem že sirovke na žaru, pohane marele in, ja, tudi pečenega jurčka –, ampak gobanov letos ni in jih očitno tudi ne bo za vse.

Jurčkov niti na tržnici ni v izobilju, zato tudi tako visoke cene. Kaj visoke, astronomske: v Ljubljani tudi 50 evrov za kilogram, pri južnih sosedih v Zagrebu so po 30, da ne govorimo o Bruslju, kjer si jih lahko privoščite za 90. Res pa je, da so na placu v evropski prestolnici lepo prerezani, tako da kupec vidi in ve, kaj bo tako drago plačal. Za razliko od naših krajev, kjer jih prodajalci ne dajejo na pol. Kralj v teh krajih je jurček, ne pa kupec! In potem se ti zgodi, da na štantu ob cesti proti Savudriji v hrvaški Istri kupiš pol kilce za 10 evrov, vendar doma ugotoviš, da je eden od šestih neuporaben, gnil.

Zaradi slabe sezone pa želja po gobah ni nič manjša, nasprotno. Mnogi se ženejo do skrajnosti: podajajo se na nevarne terene in segajo po nevarnih gobah, ki jih ne poznajo, a v preveliki želji vseeno naberejo in zaužijejo.

Prejšnji teden so v enem samem dnevu z različnih koncev poročali o kar treh nesrečah pri gobarjenju; eno nabiranje se je končalo tragično, potem ko se je gobar na Jelovici izgubil in padel ter umrl na težko prehodnem terenu. »Samo« s krči, prividi, izpiranjem želodca in umetnim dihanjem v bolnišnici pa se je še srečno končal obed starejšega para. Na krožniku sta imela strupeno panterjevo oziroma pegasto mušnico.

In še klopi! Letos jih je toliko, da bi jih kidal z vilicami, pa še bolj zviti so postali. Zadnjič me je spet pretentala ta mini zver. Ni pomagalo niti prečesavanje terena, pardon, telesa, ne tuširanje in ne preoblačenje – v najmehkejšem delu kolenskega pregiba je zasrbelo šele drugi dan po prihodu iz hoste. In zdaj me malo grize, ali se je klop dovolj prisesal in nacuzal krvi, da me je tudi okužil z bakterijo Borrelia burgdorferi, ki povzroča borelijo.

Ja, gobe letos res drago plačujemo.